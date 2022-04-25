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Кошка попала в студию новостной программы в прямом эфире

Кошка прошлась по студии в прямом эфире новостей на кувейтском телеканале KTV 2

В прямом эфире новостной программы на кувейтском телеканале KTV 2 в студию попала кошка. Об инциденте с животным рассказало издание Gulf Daily News.

На опубликованном видео кошка прошлась по студии за спинами телеведущих, в то время как они комментировали новости. Сотрудники телеканала на ее появление никак не отреагировали.

Ролик с животным также был опубликован на YouTube и в Twitter, в комментариях зрители рассказали, что кадры их повеселили. «Забавно», «Похоже, кошка работает телеведущей», — посмеялись пользователи. Некоторые юзеры также в шутку заявили, что она украсила студию своим появлением.

Ранее кот заместителя редактора телеканала Sky News Сэма Коутса помешал его выступлению в прямом эфире. Питомец журналиста попытался влезть в кадр, из-за чего хозяину пришлось удерживать его рукой на протяжении эфира. Видео с ним стало популярно в сети и позабавило юзеров.

Маргарита Щигарева
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