Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве бетономешалка врезалась в пассажирский автобус

Два человека пострадали в ДТП с бетономешалкой и автобусом на Варшавском шоссе в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве на Варшавском шоссе бетономешалка врезалась в пассажирский автобус, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По данным издания, это произошло возле остановки «Верхние Котлы». Пострадавших пассажиров автобуса госпитализировали.

РЕН ТВ пишет, что участниками аварии на Варшавском шоссе стали сразу четыре транспортных средства. Среди пострадавших есть ребенок.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в аварии с грузовиком на востоке Москвы пострадали двое взрослых и ребенок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
На Украине предъявили обвинения Рамзану Кадырову
На Украине наградили эстонского бойца из Интернационального легиона
В Москве бетономешалка врезалась в пассажирский автобус
Стали известны основные темы неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге
Дешевые смартфоны лишили бесплатной зарядки
В Совфеде назвали главную проблему Украины
Цены на электричество в Британии взлетят на 80 процентов
Массовая драка мигрантов со стрельбой в Подмосковье попала на видео
Григорий Лепс в образе бомжа на афише концертов насторожил фанатов
Бузова написала открытое письмо бывшему мужу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.