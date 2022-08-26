В Москве бетономешалка врезалась в пассажирский автобус

Два человека пострадали в ДТП с бетономешалкой и автобусом на Варшавском шоссе в Москве

В Москве на Варшавском шоссе бетономешалка врезалась в пассажирский автобус, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По данным издания, это произошло возле остановки «Верхние Котлы». Пострадавших пассажиров автобуса госпитализировали.

РЕН ТВ пишет, что участниками аварии на Варшавском шоссе стали сразу четыре транспортных средства. Среди пострадавших есть ребенок.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в аварии с грузовиком на востоке Москвы пострадали двое взрослых и ребенок.