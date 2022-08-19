В Москве двое взрослых и ребенок пострадали в аварии с грузовиком

В аварии с грузовиком на востоке Москвы пострадали двое взрослых и ребенок

На востоке Москвы произошло столкновение грузового автомобиля с легковым. В результате ДТП пострадали двое взрослых и двухлетняя девочка, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Авария произошла днем 19 августа на улице Дмитриевского у дома 23 строение 1. По предварительным данным, водитель грузового Volvo решил перестроиться, но во время маневра столкнулся с легковым автомобилем Kia, который двигался в попутном направлении.

«В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля Kia — две женщины и двухлетняя девочка, которых госпитализировали в медицинские учреждения города», — говорится в сообщении.

Ранее на трассе Омск — Муромцево — Седельниково двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с участием Lada Largus и трактора. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.