Товаровед склада Hermes восемь лет отправляла поддельные сумки покупателям

Mash: товаровед склада бренда Hermes в Москве восемь лет подменяла сумки подделками

В российском бутике французского модного дома Hermes восемь лет продавали поддельные сумки Birkin и Kelly. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Товаровед московского склада данного бренда Николина П. в период с 2014 по 2022 год подменяла оригинальные товары на копии, изготовленные в Китае. Так, по словам одного из сотрудников магазина, принимавшая поставки изделий Birkin и Kelly женщина забирала их себе, а затем продавала в сети, отправляя в торговые точки реплики.

Согласно публикации, в настоящий момент по данному делу проводится расследование. По предположениям работающего в магазине источника, подменено оказалось не менее девяти сумок по цене от 10 тысяч евро (596 тысяч рублей) за каждую.

В феврале сообщалось, что жительница Москвы захотела купить сумку люксового бренда и лишилась более миллиона рублей. Россиянка, чье имя не раскрывается, связалась с продавцом одежды и аксессуаров знаменитых марок в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), чтобы приобрести сумку модели Kelly модного дома Hermes. Однако покупательница не получила товар после его оплаты и обратилась в полицию.