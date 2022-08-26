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Пентагон прокомментировал сообщения о названии миссии США на Украине

Представитель Пентагона не подтвердил данные о присвоении имени миссии по помощи Украине
Патрик Райдер

Патрик Райдер. Фото: US Joint Staff / Globallookpress.com

Министерство обороны США не подтвердило сообщения о том, что Белый дом планирует дать название миссии по помощи Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, представитель оборонного ведомства заявил, что не располагает подобной информацией. «Я не могу это подтвердить. Мне ничего не известно о каких-либо планах организации именной операции в поддержку помощи Украине в сфере безопасности», — сказал Райдер.

В то же время пресс-секретарь Пентагона отметил, что присвоение наименования миссии влечет за собой целевое финансирование.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах Белого дома дать название миссии по оказанию помощи Украине по аналогии с наименованием военных операций в Ираке и Афганистане. Издание указывало, что наименование имеет бюрократическую важность, поскольку означает долгосрочное целевое финансирование и предполагает дополнительные выплаты для задействованных войск, ленты отличия и награды для них.

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Марина Совина
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