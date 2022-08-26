Стало известно о планах Вашингтона дать название своей миссии на Украине

WSJ: США планируют дать название своей миссии по оказанию помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена планирует в ближайшие недели дать название своей миссии на Украине и назначить в качестве ее руководителя генерала, который возглавит усилия по обучению и оказанию помощи. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Уточняется, название миссии будет дано по аналогии с наименованием военных операций в Ираке и Афганистане «Иракская свобода» и «Несокрушимая свобода». При этом в материале подчеркивается, что появление названия имеет большое бюрократическое значение, поскольку повлечет за собой долгосрочное целевое финансирование, а также возможность получения специальной оплаты для военных, участвующих в ней.

«Выбор генерала, который, как ожидается, будет иметь две или три звезды, отражает создание команды, ответственной за координацию усилий, переход от разовых усилий по обучению и помощи украинцам к многолетней поддержке», — говорится в статье.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву крупнейший пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. На данные средства Украина сможет закупить системы ПВО, артиллерийское вооружение и боеприпасы и системы радиоэлектронной борьбы.