Российским школьникам предложили бесплатные туры в Чувашию

Ростуризм и правительство Чувашии предложили бесплатные туры по региону для школьников

Ростуризм совместно в правительством Чувашии запускают бесплатные туры для школьников по региону. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Отправиться в бесплатное путешествие предложили ученикам с пятого по девятый класс, которые имеют достижения в образовании, спорте, искусстве, культуре и в общественной работе.

«Это возможность попутешествовать школьникам по территории Чувашской Республики, ознакомиться с различными достопримечательностями наших городов — Чебоксары, Новочебоксарск, Мариинский Посад, Козловка, Ядрин, Алатырь, и конечно, посетить музеи и выставки», — рассказал глава региона Олег Николаев.

Ранее Ростуризм, «Почта России» и Русское географическое общество (РГО) разработали серию турмаршрутов для путешествий по стране. По словам замруководителя Ростуризма Евгении Чухновой, к уже размещенным на сайте маршрутам путешествий по Карелии, Приморью и Мурманской области, к концу года добавят варианты для исследования еще 15 регионов.