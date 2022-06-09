«Почта России» и Ростуризм разработали серию маршрутов для путешествий по России

Ростуризм, «Почта России» и РГО разработали турмаршруты по Приморью и Карелии

Ростуризм, «Почта России» и Русское географическое общество (РГО) разработали серию турмаршрутов для путешествий по стране. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу «Почты России» ТАСС, на запущенном сайте проекта «Почтовый туризм» уже можно найти восемь гидов для путешествий по Приморскому краю, Карелии и Мурманской области.

Собеседники агентства уточнили, что составлением маршрутов занимались сертифицированные гиды Ростуризма и специалисты «Почты», которые попытались дать возможность путешественникам взглянуть на популярные достопримечательности российских регионов под новым углом. Советы экспертов дополнены снимками из архивов конкурса РГО «Самая красивая страна», статистикой и фактами из истории развития почты.

Рассказывая о проекте, представители почтового оператора отметили, что на территории страны сейчас работают 38 тысяч отеделений «Почты». «Многие из них находятся там, где кроме почты нет никакой инфраструктуры, зато есть заповедная красота русской природы и уникальные памятники историко-культурного наследия, о которых мало кто знает», — заявила директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты» Софья Ваняткина, добавив, что проект призван вдохновить россиян исследовать новые маршруты.

По словам замруководителя Ростуризма Евгении Чухновой, к уже размещенным на сайте маршрутам путешествий по Карелии, Приморью и Мурманской области, к концу года добавят варианты для исследования еще 15 регионов.

Ранее сообщалось, что в Перми запустили летние велосипедные путешествия по городам края. Отмечается, что туры на велосипедах по городам Прикамья устроит турклуб «Траектория». Маршруты будут проходить по Осе, Чердыни, Соликамску, Ныробу, Оханску и Кунгуру. Длительность таких программ составит два-три дня.