В Перми запустили велотуры по городам края

Турклуб «Траектория» запустил для жителей Перми велотуры по городам края на 2-3 дня

Для жителей Перми запустили летние велосипедные путешествия по городам края. Об этом сообщает информационное агентство «Текст»

Отмечается, что туры на велосипедах по городам Прикамья устроит турклуб «Траектория». Маршруты будут проходить по Осе, Чердыни, Соликамску, Ныробу, Оханску и Кунгуру. Длительность таких программ составит два-три дня.

По словам организаторов, тур подойдет для любого человека, умеющего ездить на велосипеде — он построен таким образом, что увеличение нагрузки происходит постепенно. Ехать придется примерно шесть-семь часов в день со средней скоростью 10-13 километров в час, суточный пробег не превышает 40 километров.

«Мы движемся с остановками и перерывами. Это не велогонка — всегда можно остановиться и передохнуть. Также сопровождать участников будет автомобиль», — рассказали в «Траектории».

Туристы смогут воспользоваться личным велосипедом или взять транспорт в аренду. Стоимость велопутешествия выходного дня начинается от четырех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Перми с 11 по 20 июня состоится Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса. Хедлайнерами станут оркестр и хор musicAeterna, которые на церемонии открытия исполнят Шестую симфонию Петра Чайковского, а на закрытии поучаствуют в премьере постановки мистерии De temporum fine comoedia comoedia («Мистерия на конец времени») Карла Орфа.