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В Перми пройдет Дягилевский фестиваль

Дягилевский фестиваль пройдет в Перми в июне

Фото: Дягилевский фестиваль

В Перми в июне состоится Дягилевский фестиваль. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса пройдет с 11 по 20 июня. Его хедлайнерами станут оркестр и хор musicAeterna, которые на церемонии открытия исполнят Шестую симфонию Петра Чайковского, а на закрытии поучаствуют в премьере постановки мистерии De temporum fine comoedia comoedia («Мистерия на конец времени») Карла Орфа.

Кроме того, посетителям представят симфонические и камерные концерты и оперную постановку. Также в рамках мероприятия пройдут поэтические чтения и серия экспериментальных театральных и пластических перформансов.

Специальная образовательная программа запланирована и для студентов творческих вузов — с ними будут заниматься участники фестиваля. Кроме того, мастер-классы пройдут для учителей детских музыкальных школ.

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года.

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Варвара Кошечкина
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