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Coca-Cola в России собрались продавать под брендом «Добрый кола»

Основатель «Теремка» сообщил, что Coca-Cola уведомила о новом бренде «Добрый кола» для РФ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Продукцию компании Coca-Cola в России собираются продавать под брендом «Добрый кола», российское подразделение будет работать под названием Multon Partners, пишет «Интерфакс», ссылаясь на заявление основателя сети быстрого питания «Теремок» Михаила Гончарова.

«Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что тот напиток, который ранее был Coca-Cola, теперь будет называться "Добрый кола". Мы попробуем его продавать», — сообщил Гончаров.

Выбор названия, по словам предпринимателя, видимо, может быть обусловлен известностью бренда соков «Добрый», который выпускает принадлежащая Coca-Cola компания «Мултон».

О решении остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola зарубежная компания заявила в июне. В стране у нее есть 10 заводов.

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Платон Щукин
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