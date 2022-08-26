В России выявили максимальное с 12 марта число случаев COVID-19

В России за сутки выявили 46 452 случая COVID-19, выздоровели 33 709, умер 81 человек

В России за последние сутки выявили 46 452 случая заражения коронавирусом — это максимум с 12 марта. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 311 973. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число зафиксированных случаев составило 43 919.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (7602), в Петербурге (4435) и Московской области (2879). Меньше всего — в Чечне (21 случай), Ненецком автономном округе (22 случая) и Магаданской области (25 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3912. За этот же период 33 709 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 435 096

За сутки умер 81 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 910 человек.

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