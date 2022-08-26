Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили максимальное с 12 марта число случаев COVID-19

В России за сутки выявили 46 452 случая COVID-19, выздоровели 33 709, умер 81 человек

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России за последние сутки выявили 46 452 случая заражения коронавирусом — это максимум с 12 марта. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 311 973. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число зафиксированных случаев составило 43 919.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (7602), в Петербурге (4435) и Московской области (2879). Меньше всего — в Чечне (21 случай), Ненецком автономном округе (22 случая) и Магаданской области (25 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3912. За этот же период 33 709 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 435 096

За сутки умер 81 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 910 человек.
.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В США предупредили о «драматическом поражении» Украины
Большой театр отменил спектакли Молочникова из-за критики спецоперации
В российском городе младенец умер после прививок
Названы причастные к поджогу полей у ЗАЭС
Россияне массово устремились в Турцию ради необычного шопинга
Товаровед склада Hermes восемь лет отправляла поддельные сумки покупателям
Семак рассказал об отношениях с Дзюбой
Названы основные отличия ресторанов в центре Москвы и в спальных районах
Аукцион по вылову краба на Дальнем Востоке выиграл сын губернатора
В России выявили максимальное с 12 марта число случаев COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.