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Россияне начали чаще отказываться от теста на детекторе лжи при приеме на работу

Superjob: соискатели реже соглашаются проходить собеседования с тестированием на полиграфе

Фото: shutterstock

Компании все чаще считают применение полиграфа при приеме на работу неоправданным, а соискатели реже соглашаются проходить собеседования с тестированием на детекторе лжи, говорится в исследовании Superjob.

Только два процента компаний в России используют детектор для всех сотрудников, для определенных позиций при найме — восемь процентов. При этом за последние два года число работодателей, выступающих против использования детектора лжи, увеличилось: 56 процентов не считают целесообразным его применение, в 2020 году таких было 47 процентов.

Объясняют респонденты нежелание использовать полиграф сложностью и дороговизной метода при недостаточной точности результатов. Около 36 процентов рекрутеров уверены, что использование детектора лжи оправдано лишь при закрытии некоторых вакансий, только три процента считают правильным применять его для всех. Число соискателей, готовых пройти проверку на полиграфе, за два года упало с 63 до 57 процентов. Каждый четвертый не приемлет такое тестирование по причине неэтичности метода. Причем женщины начали отказываться чаще, чем мужчины (29 против 24 процентов соответственно).

Ранее сообщалось, что больше трети россиян (38 процентов) готовы пойти на понижение зарплаты ради возможности работать удаленно.

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Платон Щукин
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