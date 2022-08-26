Появились подробности массовой драки посетителей и артистов гей-клуба в Москве

Очевидец массовой драки у гей-клуба в Москве назвал потасовку беспрецедентной

Очевидец массовой драки у гей-клуба Secret в Басманном районе Москвы рассказал, что драка началась по вине двух посетителей заведения. Такие подробности потасовки стали известны Telegram-каналу SHOT.

По словам очевидца, два пьяных посетителя вышли из гей-клуба и начали приставать к травести-артистам и подначивать их. Мужчина обратился к посетителям с просьбой прекратить это делать. «Они меня не слышат. Я отхожу — и через 10 секунд начинается замес. Это что-то такое беспрецедентное», — сказал очевидец драки.

У гей-клуба потасовки иногда происходят, но такая драка «стенка на стенку» — впервые, считает россиянин. Он добавил, что в гей-клубе в ночь перед случившемся на нижнем этаже находилась обычная вечеринка, на верхнем — закрытая.

О массовой драке стало известно в пятницу, 26 августа. В сети появилась видеозапись потасовки, на которой видно, как возле клуба группа из четырех выступавших в гей-клубе артистов, одетых в женскую одежду, противостоит агрессивно настроенным молодым людям. В тот момент очевидцы не вмешиваются в драку.