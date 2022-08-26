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Массовая драка посетителей и артистов московского гей-клуба попала на видео

Массовая драка посетителей и артистов гей-клуба в центре Москвы попала на видео
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

В Нижнем Сусальном переулке в Басманном районе ЦАО Москвы у гей-клуба Secret произошла массовая драка с участием травести-артистов травести-артистов и посетителей заведения. Кадры публикует Telegram-канал «Двач».

На кадрах видно, как возле клуба группа из четырех выступавших в гей-клубе артистов, одетых в женскую одежду, противостоит группе агрессивно настроенных молодых людей. Охрана клуба и свидетели инцидента вмешиваться в драку не стали. Свидетели конфликта сообщили изданию SHOT, что участники драки были пьяны.

Обращались ли пострадавшие за врачебной помощью, не уточняется. На сайте столичного управления МВД нет упоминаний о начале проверки по факту массовой драки.

Ранее сообщалось, что выступающего в женском образе под псевдонимом Бомба Киберсиси ветерана боевых действий в Чечне Сергея Нечаева, который спел гимн России с флагом ЛГБТ в ночном клубе, заставили извиниться члены радикального консервативного движения.

Валерий Розенберг
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