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Европейцы стали еще больше экономить на энергии и коммунальных услугах

Reuters: жители Европы стали еще больше экономить на энергии и коммунальных услугах
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Adam Wilson / Unsplash

Европейцы все больше экономят на потреблении электроэнергии и коммунальных услугах из-за роста цен на ресурсы, который возник из-за антироссийских санкций. Об этом пишут аналитики Reuters.

Сообщается, что европейцы стали тратить рекордные доли своих бюджетов на электроэнергию и бытовые услуги. Это вынуждает людей резко сокращать использование бытовой техники, мыться на работе, чтобы не получать большие счета за воду и отказываться от кондиционеров и вентиляторов, несмотря на жаркую погоду.

В Reuters подчеркивают, что с начала 2022 года цены на газ в Европе выросли на 550 процентов. Стоимость энергии для британских потребителей вырастет на 80 процентов с октября 2022 года, в результате чего среднегодовые счета домохозяйств вырастут до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов).

Ранее обозреватель Балаж Кораньи написал в материале для Reuters, что европейские страны лишились «звездного года» из-за конфликта на Украине, а надвигающаяся экономическая рецессия развеяла постпандемическую эйфорию. Он предрек усиление кризисных процессов в Европе при сокращении Россией экспорта энергоносителей.

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Николай Чигасов
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