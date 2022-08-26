Раскрыта стоимость квартиры известной российской эскортницы в Дубае

Российская эскортница Ангелина Робигуд приобрела квартиру в Дубае за 28 миллионов рублей

Российская эскортница Ангелина Робигуд раскрыла стоимость своей новой квартиры в центре Дубая. Пост на эту тему она опубликовала в личном Telegram-канале, насчитывающем 76 тысяч подписчиков.

Известная работница секс-индустрии рассказала, что приобрела недвижимость в ОАЭ за 28 миллионов рублей. «Ну что ж, пока хейтеры радуются степени бедственности моего финансового положения и отчаяния, я радуюсь покупке квартиры в Дубае», — написала она и добавила, что также владеет квартирой в центре Москвы стоимостью 27 миллионов рублей.

Помимо этого, Робигуд сопроводила публикацию роликами и фотографиями своего нового жилья. На размещенных кадрах видно, что квартира расположена в небоскребе с панорамными окнами.

Ранее певица Клава Кока похвасталась новым роскошным автомобилем за десятки миллионов рублей. Поп-исполнительница показала новый Mercedes-Maybach небесного цвета, который она купила себе самостоятельно в качестве подарка. Известно, что цена указанной машины варьируется в зависимости от комплектации и начинается с 25 миллионов рублей.

