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Стала известна судьба сотен застрявших в Египте российских туристов

Свыше 400 застрявших в Шарм-эш-Шейхе россиян вернулись в Москву

Кадр: Известия

Из Шарм-эш-Шейха в Москву прибыл рейс авиакомпании Red Wings с сотнями российских туристов на борту. О судьбе застрявших на египетском курорте россиян стало известно порталу 5-tv.ru.

Самолет вылетел из Египта в четверг, 25 августа, после подтверждения исправности с задержкой более чем на сутки. Представители перевозчика уведомили, что авиационные власти североафриканской страны дали разрешение на вылет и воздушное судно отправилось в российскую столицу в 21:05 по московскому времени.

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Ранее в августе сообщалось, что свыше 400 российских туристов должны были вернуться в Москву из Шарм-эш-Шейха 24 августа. Однако по техническим причинам рейс был отменен. Россияне пожаловались, что их держали в здании аэропорта около восьми часов без еды и воды. Впоследствии отдыхающих все-таки разместили в одном из отелей курортного города. Однако путешественники признались, что в гостинице они столкнулись с русофобским отношением персонала и отсутствием воды. Более того, у многих отдыхающих сгорели билеты на стыковочные рейсы.

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Фариза Бацазова
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