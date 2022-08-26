В Киеве допустили возможность обязательной эвакуации гражданского населения

Власти Киева допустили возможность обязательной эвакуации гражданского населения из отдельных районов города. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Директор Департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук рассказал, что в каждом районе украинской столицы сформированы эвакуационные комиссии исходя из системы гражданской защиты.

По его словам, сейчас эти комиссии прорабатывают разные сценарии — вплоть до принудительной эвакуации гражданских. Ткачук не назвал конкретных угроз для мирного населения, отметив, что «система должна быть готова к этому».

Ранее стало известно, что обязательная эвакуация населения, проводимая украинскими властями, не ограничится подконтрольными Киеву территориями Донецкой народной республики (ДНР). Как пояснила вице-премьер Украины Ирина Верещук, эвакуация может затронуть села и города Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, которые могут остаться в осенне-зимний период без электричества и отопления. По ее словам, всего могут быть эвакуированы порядка 500 тысяч человек.