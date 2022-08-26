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Турция раскрыла подробности переговоров c США о покупке F-16

Глава Минобороны Турции Акар: Анкара и США обсуждают технические детали покупки F-16

Фото: Henning Baggervia / Reuters

На данный момент Анкара и США обсуждают технические детали сделки по покупке истребителей F-16. Подробности переговоров раскрыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает РИА Новости.

Отмечается, что турецкая сторона планирует закупить у Вашингтона 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, которые уже находятся на вооружении страны. Глава турецкого Минобороны заявил, что делегация страны выехала в США и провела переговоры по этому вопросу. Он отметил, что контакты оказались более позитивными, чем ожидалось.

Виктория Кондратьева
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