В США выступили против продажи Турции истребителей F-16

Глава комитета сената США выступил против продажи Турции истребителей F-16

Глава комитета сената США Роберт Менендес выступил против продажи Турции истребителей F-16 из-за закупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400. Об этом сообщает Kathimerini.

«Начиная с продолжающихся нарушений воздушного пространства Греции и заканчивая задержкой процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, я искренне надеюсь, что Турция изменит курс и выполнит свои обязательства по отношению к Североатлантическому альянсу, будучи конструктивным партнером в регионе. До тех пор я не могу поддержать продажу или передачу Турции американских истребителей F-16», — заявил он.

По словам Менендеса, дополнительная закупка Турцией российской системы противоракетной обороны станет еще одним явным нарушением американских санкций в соответствии с CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций). Политик потребовал от Анкары изменить отношения с Москвой.

«Правительство Турции имеет возможность и должно четко продемонстрировать свою приверженность НАТО и общим принципам и ценностям, которые характеризуют это важное партнерство», — подчеркнул сенатор.

Менендес также обратил внимание, что демократический процесс в Турции был «значительно подорван». «Свобода вероисповедания находится под постоянным давлением, мы стали свидетелями необоснованных арестов сотрудников посольства США, рекордного количества нападений на независимых журналистов и полное подавление основных прав на свободу слова», — сказал политик.

По его мнению, последняя военная активность Турции в Сирии является еще одним свидетельством безответственного поведения турецкой стороны на мировой арене.

Ранее Анкарa потребовала от Вашингтона скорее решить вопрос по закупке истребителей F-16. По словам источника, турецкая сторона желает избежать затягивания процесса и просит Вашингтон поторопиться с продажей. «По этой причине она ведет переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен конгрессу США», — уточнил источник. Он добавил, что «Конгресс должен утвердить вопрос в течение определенного периода времени».

Анкара намерена купить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении.

