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Турция потребовала от США поторопиться с продажей истребителей F-16

Sabah: Турция потребовала от США поскорее решить вопрос по закупке истребителей F-16

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Анкара потребовала от Вашингтона скорее решить вопрос по закупке истребителей F-16, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.

По данным издания, турецкая сторона желает избежать затягивания процесса и просит Вашингтон поторопиться с продажей. «По этой причине она ведет переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен конгрессу США», — уточнил источник. Он добавил, что «конгресс должен утвердить вопрос в течение определенного периода времени».

Анкара намерена купить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении.

В июле председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес потребовал от Турции разорвать отношения с Россией ради покупки истребителей F-16. По его словам, Вашингтон будет продавать свою военную технику только тем странам, которые разделяют ценности Соединенных Штатов.

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Марина Совина
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