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В посольстве РФ прокомментировали материал Госдепа про «фильтрационные лагеря»

В посольстве России назвали фальшивым материал Госдепа о «фильтрационных лагерях»

Фото: Ohde / face to face / Globallookpress.com

Посольство России в Вашингтоне отреагировало на материал Госдепартамента США про «фильтрационные лагеря» в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Telegram.

Дипломаты назвали утверждение американского внешнеполитического ведомства фальшивкой, созданной с целью дискредитировать российскую спецоперацию. В посольстве возмутились, что Госдепартамент не прекращает транслировать свои домыслы.

«Россия привержена соблюдению норм международного гуманитарного права. Уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры», — подчеркнули в дипмиссии. Напротив, Россия восстанавливает социальные объекты, разрушенные вследствие изуверских действий киевского режима, утверждают в посольстве.

Ранее посольство России обвинило Соединенные Штаты в русофобии для привлечения внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима. Дипломаты посчитали, что это продиктовано недовольством американских властей успехами специальной операции.

Варвара Кузьмина
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