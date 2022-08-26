ФСБ поймала на шпионаже в Курске агента украинской разведки

ФСБ задержала в Курске агента украинской разведки, шпионившего за военными объектами

В Курске сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который шпионил за военными объектами. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Задержанный является гражданином Украины, проживавшим в Курске. По данным ФСБ, мужчина состоял на службе Главного управления разведки министерства обороны Украины. Его подозревают в сборе и передаче данных об объектах Минобороны России, которые он выполнял по заданию украинских властей.