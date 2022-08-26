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Признания украинского агента после задержания ФСБ попали на видео

ФСБ показала видео с признанием задержанного в Курске агента разведки Украины
Начало событий в новости ФСБ поймала на шпионаже в Курске агента украинской разведки

ФСБ показала видео с задержанным в Курске за шпионаж агентом украинской разведки. Запись публикует «Коммерсантъ».

На кадрах видны бойцы спецназа, которые вытаскивают из автомобиля мужчину. Он признается, что был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2018 года на компрометирующих условиях. Мужчина получил псевдоним и деньги на расходы. Ему было поручено собирать сведения о российских военнослужащих и их семьях под видом сборщика мебели. Благодаря своей работе он имел доступ в жилье российских офицеров. Также агент подбирал среди рядовых возможных кандидатов для вербовки украинскими спецслужбами.

Ранее 26 августа ФСБ сообщила о задержании в Курске гражданина Украины, который состоял на службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его подозревают в сборе и передаче данных об объектах Минобороны России, которые он выполнял по заданию украинских властей.

У задержанного изъяты специальные технические средства для шпионажа, а в его компьютере и мобильном телефоне найдена литература по снайперской подготовке и выживанию в партизанской войне. Также в гаджетах имелись материалы по разведывательно-диверсионной деятельности и спецслужбах.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже. Личность задержанного не раскрывается.

Любовь Ширижик
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