Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден заявил о неуверенности китайцев в будущем

Президент США Байден заявил, что народ Китая не уверен в своем будущем
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил о неуверенности китайцев в своем будущем в ходе выступления на мероприятии национального комитета Демократической партии в штате Мэриленд. Его слова цитирует пул Белого дома, передает РИА Новости.

«Китайцы очень и очень не уверены в своем будущем. Народ Китая очень не уверен в этом», — заявил Байден. Он также раскритиковал сторонников своего предшественника на президентском посту Дональда Трампа и назвал их философию «чем-то вроде полуфашизма».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Гаага захотела для себя временного снятия антироссийских санкций
В России призвали отказаться от пластиковой упаковки для цветов
Байден заявил о неуверенности китайцев в будущем
Врач рассказал о желаниях увеличивающих пенис пациентов
В Конгрессе США заявили о проблемах с набором в армию
Проживающие за рубежом россияне смогут получить пенсии в местных банках
Россиянам рассказали о порядке подачи заявления на увеличение размера пенсии
Названы подмосковные направления с максимально подорожавшими домами
Зеленский предрек украинцам самую сложную зиму в истории
В Москве начался суд над экс-министром культуры Крыма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.