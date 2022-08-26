Байден заявил о неуверенности китайцев в будущем

Президент США Байден заявил, что народ Китая не уверен в своем будущем

Президент США Джо Байден заявил о неуверенности китайцев в своем будущем в ходе выступления на мероприятии национального комитета Демократической партии в штате Мэриленд. Его слова цитирует пул Белого дома, передает РИА Новости.

«Китайцы очень и очень не уверены в своем будущем. Народ Китая очень не уверен в этом», — заявил Байден. Он также раскритиковал сторонников своего предшественника на президентском посту Дональда Трампа и назвал их философию «чем-то вроде полуфашизма».