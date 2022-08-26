В Совфеде назвали главную проблему Украины

Член Совфеда Сергей Цеков назвал русофобию главной проблемой Украины

Русофобия является главной проблемой Украины. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Сергей Цеков, его слова приводят «Известия».

Сенатор заявил, что состояние Украины является плачевным, и именно вытеснение русской культуры парламентарий назвал главной причиной такого положения страны.

«Самая большая ошибка Украины заключалась в том, что она в первые дни своей независимости встала на путь русофобии, на вытеснение русского языка и русской культуры, на выстраивание абсолютно враждебных отношений с Россией», — заявил член Совфеда. Он напомнил, что раньше Украина считалась самой успешной республикой СССР, а на данный момент, по мнению Цекова, стала «самым отсталым государством Европы».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не считает жителей Украины «нациками», кроме правящей верхушки.