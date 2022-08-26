Британский пенсионер раскритиковал Джонсона за выделение средств ВСУ

Express: британский пенсионер раскритиковал Джонсона из-за выделения средств ВСУ

Пенсионер из Британии Питер в эфире радио обрушился с критикой на объявившего в июле об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за предложение о выделении дополнительных средств Вооруженным силам Украины (ВСУ) в размере 54 миллионов фунтов стерлингов (около 64 миллионов долларов США). Об этом сообщает газета Express.

«Не очень приятно со стороны мистера Джонсона слышать, что мы должны терпеть все повышения цен, в то время как он зарабатывает 150 тысяч фунтов стерлингов (177,5 тысячи долларов — прим. «Ленты.ру») в год. Для него это пустяки, я получаю пенсию в размере 730 фунтов стерлингов (865 долларов — прим. «Ленты.ру») в месяц. Мне придется голодать, потому что я должен включить отопление. Мне 70 лет, у меня высокий уровень сахара в крови, высокий уровень холестерина. (…) Ему наплевать, что тысячи таких, как я, в этой стране будут голодать», — сказал он.

Пенсионер раскритиковал аргумент Джонсона, заявившего, что нынешний кризис стоимости жизни — это цена, которую Великобритания и Европа должны терпеть «за зло [президента России] Владимира Путина». «Мне страшно, правда страшно, я зарабатываю 730 фунтов, это моя государственная пенсия, но я рад, что мистер Джонсон уходит», — заключил он.

Ранее Джонсон получил высшую награду Украины для иностранцев. Указ о его награждении подписал президент Украины Владимир Зеленский. Премьеру вручили орден Свободы, а также установили табличку с его именем на Аллее Смелости рядом со зданием Верховной Рады.