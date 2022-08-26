Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британский пенсионер раскритиковал Джонсона за выделение средств ВСУ

Express: британский пенсионер раскритиковал Джонсона из-за выделения средств ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пенсионер из Британии Питер в эфире радио обрушился с критикой на объявившего в июле об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за предложение о выделении дополнительных средств Вооруженным силам Украины (ВСУ) в размере 54 миллионов фунтов стерлингов (около 64 миллионов долларов США). Об этом сообщает газета Express.

«Не очень приятно со стороны мистера Джонсона слышать, что мы должны терпеть все повышения цен, в то время как он зарабатывает 150 тысяч фунтов стерлингов (177,5 тысячи долларов — прим. «Ленты.ру») в год. Для него это пустяки, я получаю пенсию в размере 730 фунтов стерлингов (865 долларов — прим. «Ленты.ру») в месяц. Мне придется голодать, потому что я должен включить отопление. Мне 70 лет, у меня высокий уровень сахара в крови, высокий уровень холестерина. (…) Ему наплевать, что тысячи таких, как я, в этой стране будут голодать», — сказал он.

Материалы по теме:
«Мы давние соперники» Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
«Мы давние соперники»Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
18 июня 2022
Премьер-министр Великобритании покидает пост. Почему уходит в отставку Борис Джонсон и кто заменит его?
Премьер-министр Великобритании покидает пост.Почему уходит в отставку Борис Джонсон и кто заменит его?
7 июля 2022

Пенсионер раскритиковал аргумент Джонсона, заявившего, что нынешний кризис стоимости жизни — это цена, которую Великобритания и Европа должны терпеть «за зло [президента России] Владимира Путина». «Мне страшно, правда страшно, я зарабатываю 730 фунтов, это моя государственная пенсия, но я рад, что мистер Джонсон уходит», — заключил он.

Ранее Джонсон получил высшую награду Украины для иностранцев. Указ о его награждении подписал президент Украины Владимир Зеленский. Премьеру вручили орден Свободы, а также установили табличку с его именем на Аллее Смелости рядом со зданием Верховной Рады.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о срыве наступления украинских войск на Херсон
Создан дешевый аккумулятор для хранения электричества
Британский пенсионер раскритиковал Джонсона за выделение средств ВСУ
Пассажир посулил таксисту более 85 тысяч рублей за проезд на красный свет
Из российской колонии сбежали осужденные наркоторговец и угонщик машин
Прах актеров «Звездного пути» отправят в космос
Медведев анонсировал заседание Путина с Совбезом по вопросам миграции
В Херсоне сработала ПВО спустя час после атаки ВСУ
Диетолог назвала опасные последствия переедания арбуза
Основатель Huawei написал секретное письмо о выживании в кризис
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.