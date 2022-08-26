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Минобороны отчиталось о шести сбитых снарядах HIMARS и «Точки-У»

Минобороны заявило, что системы ПВО за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и одну «Точку-У»

Кадр: Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и одну ракету «Точку-У», которые были выпущены с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 26 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области», — говорится в сводке оборонного ведомства.

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Кроме того в районах населенных пунктов Комсомольское, Байрак, Изюм, Безымянное и Степное за сутки были сбиты шесть украинских беспилотников.

Ранее стало известно, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удар по семи пунктам управления ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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