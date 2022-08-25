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Российские войска нанесли удар по семи пунктам управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении семи пунктов управления ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удар по семи пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 25 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атакованные пункты управления располагались в районе Великомихайловки в Днепропетровской области, города Николаева, населенных пунктов Артемовск, Переездное, Каленики и Соледар Донецкой народной республики (ДНР), а также возле Полтавки в Запорожской области. Кроме того, Вооруженные силы России поразили 149 районов с военной техникой и живой силой противника.

Конашенков добавил, что российские войска также уничтожили четыре склада ВСУ с боеприпасами в Запорожской, Харьковской и Николаевской областях и возле поселка Красная Гора в ДНР.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации были уничтожены 5048 единиц военной автомобильной спецтехники, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4384 бронемашины, 369 зенитных ракетных комплексов, 1808 беспилотников, 273 самолета и 148 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало видео работы тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» в ходе спецоперации. На кадрах видно, как российская военная техника уничтожает склады с боеприпасами и бойцов ВСУ.

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Константин Лысяков
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