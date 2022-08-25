Минобороны показало удары российских «Солнцепеков» по позициям ВСУ

Минобороны показало кадры ударов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по позициям ВСУ

Минобороны России показало кадры работы тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» Центрального военного округа в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Их публикует телеканал «Звезда».

Оружие уничтожает живую силу, склады с боеприпасами и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). На противника обрушиваются термобарические реактивные снаряды.

«Солнцепек» содержит 24 термобарических снаряда, которые могут накрыть площадь до 40 квадратных метров. После удара из этих машин образуется огненный шар температурой около трех тысяч градусов Цельсия, так что от них нельзя укрыться в блиндаже.

В Минобороны сообщали, что ВСУ охотятся за этими огнеметными системами из-за их эффективности и мощности. Там подчеркивали, что украинские военные боятся термобарических реактивных снарядов ТОС.