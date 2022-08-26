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H&M внес предоплату за аренду торговых площадей в Москве

«Коммерсантъ»: H&M оплатил аренду за магазин в галерее «Актер» на Тверской улице в Москве
СюжетHM в России:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Магазин шведского бренда H&M внес предоплату за аренду торговых площадей в Москве. Об это сообщает издание «Коммерсантъ».

По словам источников на fashion-рынке, пожелавших остаться анонимными, ретейлер оплатил аренду на девять месяцев вперед за магазин в галерее «Актер» на Тверской улице, который принадлежит Государственному нефтяному фонду Азербайджана (SOFAZ). Уточняется, что сумма выплат составляет не менее 150 миллионов рублей. Кроме того, компании пришлось также выплатить все штрафы в размере 250 миллионов рублей за приостановку торговли и несвоевременное открытие магазина в московском торговом центре «Колумбус».

Представители шведского ретейлера отказались от комментариев.

18 июля компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что компания благодарит своих российских сотрудников за работу.

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Мария Винар
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