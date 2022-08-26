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В МИД рассказали о влиянии США на конфликт Сербии и Косова

Посол России в Белграде Боцан-Харченко заявил, что конфликт Сербии и Косова выгоден США

Фото: Bojan Slavkovic / AP

Новый виток конфликта между Сербией и непризнанной республикой Косово может быть выгоден США для распространения влияния в регионе и ослабления Белграда, чтобы заставить его принять антироссийский курс. Об этом заявил посол МИД России в Республике Сербия Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы понимаем что [европейцы] несамостоятельны, они уже делают то, что им велено. Американцам новый конфликт вполне может сослужить службу, чтобы Сербия была еще более слабой, чтобы она примкнула к санкциям, и, наверное, раздумывая, что РФ в любом случае будет помогать Сербии, тоже для нее это может оказаться непосильным бременем», — рассказал посол.

По мнению дипломата, если Сербии понадобится помощь России, то Москва сможет осилить «любое бремя, особенно когда речь идет о защите друзей, братьев, дружественных стран».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европе грозит катаклизм и отключение электричества из-за энергетического кризиса во всем мире. «Мы каждый день боремся [с кризисом], и я вам скажу, что самые крупные страны Европы столкнутся с отключениями электричества. (...) В Вене, насколько я понял, останавливают бизнес с декабря-января, потому что счета за электричество выросли в четыре раза. Будет катаклизм», — спрогнозировал глава государства.

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Дмитрий Сотак
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