Актер Шайа ЛаБаф опроверг информацию об увольнении из фильма «Не волнуйся, дорогая»

Актер Шайа ЛаБаф опроверг информацию о том, что его отстранили от съемок в фильме «Не волнуйся, дорогая» режиссера Оливии Уайлд. Об этом сообщает Variety.

По словам ЛаБафа, он самостоятельно решил покинуть фильм, потому что чувствовал, что актерам давали мало времени на репетиции. В подтверждении артист переправил изданию сообщения, которые он ранее посылал Уайлд. «Мы оба знаем причины моего ухода. Я ушел из вашего фильма, потому что и у вас, и у меня не было времени на репетиции», — было сказано в письмах.

Ранее СМИ сообщали о том, что Уайлд уволила ЛаБафа из фильма ради «создания безопасной атмосферы на съемках». Она отметила, что является поклонницей творчества актера, но его методы работы не соответствуют духу ее картины. Один из источников, близкий к ситуации, рассказал, что артиста могли уволить из-за того, что режиссера не устраивал стиль его игры.