Шайю ЛаБафа уволили из фильма ради создания безопасной атмосферы на съемках

Оливия Уайлд уволила Шайю ЛаБафа из фильма ради создания безопасной атмосферы на съемках

Американская актриса, продюсер и режиссер Оливия Уайлд рассказала, что уволила актера Шайю ЛаБафа из фильма «Не волнуйся, дорогая». Об этом сообщает Variety.

Уайлд пояснила, что решилась на такой шаг ради создания безопасной атмосферы на съемках. Она отметила, что является поклонницей творчества ЛаБафа, но его методы работы не соответствуют духу ее картины.

«Его творческий процесс в некотором смысле требует воинственной энергии, но лично я не верю, что это способствует лучшей актерской игре. Я считаю, что лучший способ заставить людей выполнять свою работу наилучшим образом, — это создание безопасной и доверительной среды. В конечном счете я ответственна перед остальными актерами», — сказала Уайлд.

Ранее певица FKA twigs утверждала, что ЛаБаф убивал бродячих собак ради погружения в роль для фильма «Выбивая долги». «Я сказала ему: "Это же очень плохо. Зачем ты это делаешь?" И он ответил: "Потому что я всерьез воспринимаю искусство. Ты не поддерживаешь меня в моем творчестве. Это то, что я делаю. Это тебе не пение. Я не забираюсь на сцену ради пары движений, я в роли". Он стыдил меня, будто я не понимала, что значит быть актером, как следовать методу [актерской игры]», — вспомнила FKA twigs.

В декабре 2020-го она подала в суд на ЛаБафа, с которым встречалась около года, обвинив его в физическом и эмоциональном насилии.