Лайфхак по сбору чемодана для семейной поездки восхитил пользователей сети

Express: упаковка вещей для сбора семейного чемодана восхитила пользователей сети

TikTok-блогерша с никнеймом muddlethroughmummy поделилась лайфхаком, как легко сложить вещи нескольких членов семьи в один чемодан для поездки, и восхитила пользователей сети. Способ сбора она показала на видео — на ролик, быстро ставший вирусным в сети, обратили внимание в Express.

По словам девушки, ее «секретным оружием» для экономии места в чемодане являются пакеты с замком «зиплок» (zip lock). Блогерша порекомендовала складывать вещи в стопки, помещать их в отдельные пакеты с застежкой-молнией, а затем просто садиться на них и выпускать лишний воздух. Такой принцип сбора работает наподобие вакуума — пространство, занимаемое одеждой, уменьшается.

«Также вы можете использовать фломастер, чтобы написать на пакетах, что там внутри. Это помогает мне не только экономить место, но и сохранять порядок в чемодане — даже мой муж может все найти», — добавила пользовательница TikTok.

Ранее в августе профессиональный путешественник поделился лайфхаком, как незаметно пронести на борт самолета вещи, которые не уместились в ручную кладь. Он раскрыл, что для этого нужно взять с собой большой пакет, а также надеть куртку или пальто с большими карманами и доверху набить их предметами, которые понадобятся в поездке.