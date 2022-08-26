Женщина ушла от возлюбленного после выигрыша в лотерею

Daily Mail: британка Лора Хойл бросила возлюбленного и забрала выигранные в лотерею деньги

Пара из Ноттингема, Великобритания, Лора Хойл и Кирк Стивенс, сорвала джекпот в лотерею, после чего женщина забрала выигранные деньги и ушла. Об этом сообщает Daily Mail.

40-летняя Хойл и 39-летний Стивенс познакомились в 2018 году. Спустя какое-то время британка переехала в дом к возлюбленному. По словам Стивенса, Хойл предложила разделить плату за аренду жилья, однако вместо этого мужчина попросил ее каждую неделю покупать лотерейные билеты на сумму 25 фунтов стерлингов (1,8 тысячи рублей).

1 марта 2021 года влюбленным улыбнулась удача, и они сорвали джекпот на сумму 3,6 миллиона фунтов стерлингов (254,7 миллиона рублей). Выплаты были разделены на 30 лет, и пара должна была получать 10 тысяч фунтов стерлингов (707 тысяч рублей) каждый месяц. Спустя полтора года после выигрыша Хойл бросила Стивенса и, как утверждает мужчина, забрала джекпот.

Выяснилось, что выигрышный счет принадлежал Хойл, несмотря на то что чек был выписан на обоих. Стивенс утверждает, что женщина купила новый дом и забрала с прежнего места жительства все вещи. «Она даже хочет забрать наших двух собак», — посетовал он.

Женщина не дала никаких комментариев, когда с ней связались журналисты.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган подумал, что в его аккаунте на сайте лотереи произошла ошибка, когда зашел в личный кабинет и увидел, что сорвал джекпот. Мужчина решил использовать выигрыш для оплаты счетов.