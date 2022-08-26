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Женщина ушла от возлюбленного после выигрыша в лотерею

Daily Mail: британка Лора Хойл бросила возлюбленного и забрала выигранные в лотерею деньги

Фото: Shutterstock

Пара из Ноттингема, Великобритания, Лора Хойл и Кирк Стивенс, сорвала джекпот в лотерею, после чего женщина забрала выигранные деньги и ушла. Об этом сообщает Daily Mail.

40-летняя Хойл и 39-летний Стивенс познакомились в 2018 году. Спустя какое-то время британка переехала в дом к возлюбленному. По словам Стивенса, Хойл предложила разделить плату за аренду жилья, однако вместо этого мужчина попросил ее каждую неделю покупать лотерейные билеты на сумму 25 фунтов стерлингов (1,8 тысячи рублей).

1 марта 2021 года влюбленным улыбнулась удача, и они сорвали джекпот на сумму 3,6 миллиона фунтов стерлингов (254,7 миллиона рублей). Выплаты были разделены на 30 лет, и пара должна была получать 10 тысяч фунтов стерлингов (707 тысяч рублей) каждый месяц. Спустя полтора года после выигрыша Хойл бросила Стивенса и, как утверждает мужчина, забрала джекпот.

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Выяснилось, что выигрышный счет принадлежал Хойл, несмотря на то что чек был выписан на обоих. Стивенс утверждает, что женщина купила новый дом и забрала с прежнего места жительства все вещи. «Она даже хочет забрать наших двух собак», — посетовал он.

Женщина не дала никаких комментариев, когда с ней связались журналисты.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган подумал, что в его аккаунте на сайте лотереи произошла ошибка, когда зашел в личный кабинет и увидел, что сорвал джекпот. Мужчина решил использовать выигрыш для оплаты счетов.

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Алиса Удовик
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