Мэр Лондона предрек национальную катастрофу Великобритании из-за цен на энергию

Мэр Лондона Садик Хан предрек национальную катастрофу Великобритании из-за цен на энергию

Мэр Лондона Садик Хан предрек национальную катастрофу Великобритании из-за роста цен на энергию. Об этом сообщает РИА Новости.

К таким выводам политик пришел после того, как британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80 процентов. Теперь этот показатель составит до 3549 фунтов стерлингов в год. Действовать он начнет с 1 октября 2022 года.

«Сегодняшнее объявление ценового порога подтвердило то, чего многие из нас долго боялись. Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось, и министры должны принять меры сейчас, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой», — сказал Хан.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала способ снизить зависимость от российского газа. По ее словам, страна должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов.