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Реставраторы нашли написанное 86 лет назад послание в шпиле школы

ABC News: в Австралии спрятанное плотником и его учеником послание нашли 86 лет спустя

Фото: Andrew Measham / Unsplash

В пригороде австралийского Брисбена Аннерли, штат Квинсленд, реставраторы нашли послание в бутылке, 86 лет назад спрятанное в шпиле школы. Об этом сообщает ABC News.

Послание написали плотник Дуглас Херон и его 16-летний ученик Гордон Бенсон, которые вместе строили шпиль. Оно было написано карандашом от руки и датировалось 12 октября 1935 года. Здание открылось лишь через год после этого.

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«Построили этот шпиль для Отдела общественных работ 12 июля 1935 года. Теперь смотрим на вас сверху. Если к моменту обнаружения кто-то из моих детей будет жив, передайте это им», — говорилось в послании.

Записку преподнесли Джеффри Бенсону и Мэрилин Бланделл, двоим из пяти детей Бенсона. Разыскать семью Херона не удалось.

«Осознать, что ее написал мой отец, было не удивительно. Папа всегда думал о своей семье, о детях и их будущем», — сказал Джеффри Бенсон. «Это история надежды, — добавила его сестра Мэрилин Блэнделл, работающая школьной учительницей. — Ему было 16, и он не знал, чего ждать в будущем. У него была надежда, что у него будут дети и дети детей». Женщина отметила, что отец никогда не рассказывал о записке.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области нашли бутылку с посланием 120-летней давности, заявил Комитет по охране объектов культурного наследия региона.В бутылке, кроме записки мещанина Ивана Смаркова, обнаружили пуговицы, две монеты, гильзы, а также лист отрывного календаря от 11 апреля 1901 года.

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Алиса Дмитриева
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