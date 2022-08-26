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Австралийская полиция конфисковала метамфетамин на рекордную сумму

Полиция Австралии конфисковала метамфетамин на рекордную сумму в 1,1 миллиарда долларов

Фото: New South Wales Police / AP

На рекордную сумму в 1,1 миллиарда долларов полиция Австралии конфисковала метамфетамин, спрятанный в 43 контейнерах, доставленных в порт Ботани. Об этом сообщает NBC News.

Две тонны американского метамфетамина были спрятаны в мраморной плитке, отправленной с Ближнего Востока в Сидней. По словам полиции, это стало крупнейшей конфискацией запрещенного наркотика в Австралии.

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Правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Они могут быть приговорены к пожизненному заключению в тюрьме, если их признают виновными в торговле наркотиками.

Старший детектив полиции Джон Уотсон описал количество метамфетамина как «ошеломляющее». «Эту конфискацию в ближайшие недели будут ощущать многие поставщики высокого, среднего и низшего звена», — сказал он.

Полицейский рассказал, что все контейнеры предназначались для отправки на завод в западном Сиднее, который был создан для быстрого извлечения наркотика из мрамора.

В мае полиция Италии арестовала десятки человек по обвинению в причастности к международному наркотрафику. Полицейские операции в рамках расследования прокуратуры Милана были проведены также в Испании, Литве и Нидерландах. Правоохранители задержали в этих странах 31 человека. Отмечается, что полиция выявила галерею современного искусства в Амстердаме, через которую осуществлялось отмывание денег, полученных за счет торговли наркотиками.

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Анжелика Бережная
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