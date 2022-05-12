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Полиция Италии арестовала десятки наркоторговцев

Полиция Италии задержала 31 человека за причастность к международному наркотрафику

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Полиция Италии арестовала десятки человек по обвинению в причастности к международному наркотрафику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

По данным агентства, полицейские операции в рамках расследования прокуратуры Милана были проведены также в Испании, Литве и Нидерландах. Правоохранители задержали в этих странах 31 человека. Отмечается, что полиция выявила галерею современного искусства в Амстердаме, через которую осуществлялось отмывание денег, полученных за счет торговли наркотиками.

АНСА пишет, что владельцы галереи приобретали произведения искусства за счет незаконных поступлений и скрывали их истинную стоимость. Сообщается, что итальянскому расследованию способствовали международные управления и агентства по борьбе с организованной преступностью. Была установлена связь миланской группировки наркоторговцев с южноамериканскими картелями.

29 апреля стало известно, что премьер-министр Британских Виргинских островов Альтуро Фахи и директор портов Карибской территории Олеанвин Мейнард были задержаны правоохранительными органами США в штате Флорида по обвинению в контрабанде наркотиков.

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Виктория Кондратьева
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