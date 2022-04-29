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В США за контрабанду наркотиков задержали премьера карибской страны

В США задержали премьера Британских Виргинских островов по делу о контрабанде наркотиков

Фото: Government of the Virgin Islands

Премьер-министр Британских Виргинских островов Альтуро Фахи и директор портов Карибской территории Олеанвин Мейнард были задержаны правоохранительными органами США в штате Флорида по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщает Associated Press.

Подозреваемые были задержаны оперативниками Управления по борьбе с наркотиками США в аэропорту Майами в рамках расследования дела по импорту кокаина из стран Карибского бассейна. После встречи с агентами под прикрытием, которые играли роль мексиканских наркоторговцев, Фахи и Мейнард были арестованы.

Согласно материалам дела, подозреваемые должны были получить 700 тысяч долларов за помощь в контрабанде наркотиков из Колумбии в США.

Ранее стало известно об экстрадиции в США экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, чтобы подвергнуть его суду по обвинениям в торговле оружием и наркотиками. По заключению Минюста США, Эрнандес заключил сделку с контрабандистами на транспортировку крупной партии кокаина из Центральной и Южной Америки в Соединенные Штаты. Кроме того, у бывшего президента Гондураса в незаконном хранении были обнаружены взрывчатка, автоматы и пулеметы.

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Дмитрий Сотак
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