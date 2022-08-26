Стали известны основные темы неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге

Неформальную встречу глав МИД Евросоюза в Праге посвятят Украине и помощи Африке

Неформальная встреча глав МИД Европейского союза (ЕС), которая состоится 30-31 августа в Праге, будет посвящена Украине и помощи Африке. Об этом стало известно из заявления представителя пресс-службы МИД Чехии Анета Коваржова, передает РИА Новости.

«В рамках дискуссии о конфликте на Украине министры обсудят глобальные последствия этого конфликта и новые санкции в отношении России. Главы МИД обсудят также европейские перспективы Украины, Молдавии и Грузии и будущее проекта "Восточное партнерство". Кроме того, на встрече пойдет речь об отношениях между ЕС и странами Африки, которые в связи с событиями на Украине нуждаются в долговременной помощи», — рассказала она.

В ходе встречи также состоится обед с участием глав МИД Украины, Молдавии и Грузии.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс заявил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Он призвал пересмотреть и уже выданные россиянам виды на жительство (ВНЖ) и визы. Вопрос о выдаче виз россиянам также будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа.