Производитель чая Milford ушел из России

Немецкая Laurens Spethmann передала менеджменту бизнес по выпуску чая Milford в России

Производитель чая и сахарозаменителей Milford — немецкая Laurens Spethmann Holding — ушла с российского рынка, передала бизнес менеджменту, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Владельцем «дочки» холдинга, ООО «Милфорд», стал его гендиректор Илья Блинов.

По информации издания, о передаче бизнеса осведомлен гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Однако в головном офисе Laurens Spethmann Holding и в московском офисе «Милфорда» на вопросы РБК о выходе из российского бизнеса не ответили. Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз (в нее входит «Милфорд») Дмитрий Востриков заявил, что немецкая компания еще в 2014 году перенесла производство в Россию в рамках импортозамещения, а компания «Милфорд» продолжает работу на российском рынке.

Марка чая Milford была популярна в России в 2000-х годах, когда производитель разворачивал крупные рекламные кампании, рассказал Чантурия. Однако сейчас объемы потребления продукции бренда совсем небольшие. Эксперт подчеркнул, что рынок чая в России очень конкурентный и имеет много крупных игроков, поэтому даже уход такого известного бренда, как Lipton, на нем не отразится.

О том, что в России перестанут продавать чаи Lipton и Brooke Bond, стало известно в начале августа. Международная чайная компания Ekaterra, владеющая этими брендами, решила свернуть деятельность на территории страны, так как «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес». Чаи под брендами Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в стране к концу 2022 года. После этого Ekaterra полностью прекратит их продажу на российском рынке.