Чехия созвала срочное заседание министров энергетики стран ЕС

Премьер Чехии Фиала объявил о созыве срочного заседания министров энергетики стран ЕС

Чехия, как страна-председатель Совета Европейского союза, созвала срочное заседание министров энергетики государств-резидентов объединения. Об этом объявил чешский премьер-министр Петр Фиала, пишет РИА Новости.

На встрече планируется провести обсуждение «конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации». Факт подготовки встречи подтвердили в Минпромторге республики. «Дата встречи будет определена в ближайшее время», - сказал пресс-секретарь Минпромторга Чехии Войтех Срнка.

Ранее представитель пресс-службы МИД Чехии Анета Коваржова рассказала, что 30-31 августа в Праге состоится неформальная встреча глав МИД ЕС. Она будет посвящена Украине и помощи Африке. В ходе встречи также состоится обед с участием глав МИД Украины, Молдавии и Грузии.