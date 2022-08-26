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Чехия созвала срочное заседание министров энергетики стран ЕС

Премьер Чехии Фиала объявил о созыве срочного заседания министров энергетики стран ЕС

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Чехия, как страна-председатель Совета Европейского союза, созвала срочное заседание министров энергетики государств-резидентов объединения. Об этом объявил чешский премьер-министр Петр Фиала, пишет РИА Новости.

На встрече планируется провести обсуждение «конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации». Факт подготовки встречи подтвердили в Минпромторге республики. «Дата встречи будет определена в ближайшее время», - сказал пресс-секретарь Минпромторга Чехии Войтех Срнка.

Ранее представитель пресс-службы МИД Чехии Анета Коваржова рассказала, что 30-31 августа в Праге состоится неформальная встреча глав МИД ЕС. Она будет посвящена Украине и помощи Африке. В ходе встречи также состоится обед с участием глав МИД Украины, Молдавии и Грузии.

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Николай Чигасов
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