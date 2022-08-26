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Украинскому подростку-беженцу сломали челюсть в ссоре на почве расизма

Украинскому подростку в Ирландии сломали челюсть мигранты из Прибалтики

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Мигранты из Прибалтики и местные жители сломали челюсть украинскому подростку-беженцу из-за ссоры, инцидент произошел в городе Маллингар в Ирландии. Семья пострадавшего обвинила нападавших в расизме. Об этом сообщает местная газета Westmeath Independent.

«В результате нападения на улице Харбер в городе Маллингар четырнадцатилетний мальчик получил перелом челюсти, его прооперировали в Дублине, рядом с ним в тот момент оказалась пятнадцатилетняя девочка, она сильно напугана», — говорится в сообщении.

По словам пострадавших, прибалты и ирландцы кричали: «Украинцы, уезжайте домой!», — затем ссора дошла до рукоприкладства. Родители пострадавшего намерены обратиться в суд. Отмечается, что это не первый подобный случай плохого отношения к украинским беженцам в Ирландии.

Ранее стало известно, что четверть британских семей, участвующих в программе по размещению украинских беженцев, планируют отказаться от участия в ближайшие недели из-за кризиса стоимости жизни на фоне роста инфляции и счетов за электроэнергию. Кроме того, правительство задерживает ежемесячные выплаты в размере 350 фунтов стерлингов, а также отказывается увеличить субсидии до 700 фунтов стерлингов.

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Дмитрий Сотак
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