Global Times: спецоперация России на Украине изменила мировой порядок

Российская специальная военная операция на Украине кардинально изменила мировой порядок. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times.

По мнению обозревателей Ян Шэна и Дэна Сяоци, обстановка в Восточной Европе отразилась на общем состоянии международных отношений. Они отметили, что мир становится все более многополярным и «гегемония США, которая в последние десятилетия провоцировала хаос и нестабильность во всем мире, ослабевает».

Аналитики обвини США в другие страны Запада в разжигании украинского конфликта. Они также уличили НАТО в агрессивной экспансии и милитаризации Европы. В публикации утверждается, что именно поэтому Россия вступила в борьбу с гегемонией США и НАТО.

Ранее бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенной Украине помощью. По его словам, выделение Киеву средств становится «замкнутым кругом», который обогащает тех, кто важен для Капитолийского холма и поможет Джо Байдену в переизбрании на пост главы государства.