В российском городе младенец умер после прививок

В Улан-Удэ трехмесячный ребенок умер после проставленных в поликлинике прививок

В Улан-Удэ трехмесячный ребенок умер после прививок, проставленных в поликлинике. По факту произошедшего Минздрав Бурятии организовал служебную проверку, передает РИА Новости.

Отец младенца рассказал, что перед вакцинацией ребенок заболел ОРВИ, однако плановые прививки все равно были проставлены. Один из медиков якобы рекомендовал родителям дать ребенку жаропонижающее, если поднимется температура — что и случилось сразу после вакцинации. После этого младенец умер.

В республиканском Минздраве выразили соболезнования семье погибшего трехмесячного ребенка. Городская поликлиника, проводившая вакцинацию, предоставила все медицинские документы в бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Вакцинация ребенка проводилась с соблюдением обязательных норм и требований. У детей, привитых вакциной этой же серии, нежелательные побочные реакции не отмечались», — разъяснили представители ведомства.

Точная причина смерти ребенка будет известна через 10 дней после окончания полной судебно-медицинской экспертизы, включающей гистологическое и другие исследования, подчеркнули в якутском Минздраве.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области младенец умер после родов матери в машине скорой помощи.