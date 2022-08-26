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В Нальчике открылся музыкальный фестиваль

Музыкальный фестиваль «Кавказ Мьюзик Фест» провели в Нальчике, Кабардино-Балкария

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Музыкальный фестиваль «Кавказ Мьюзик Фест» открылся в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, сначала для всех присутствующих провели концерт «Звезды столетия», на котором выступили такие исполнители, как Авраам Руссо, Денис Клявер, Сати Казанова, Ринат Каримов, а также Патимат Кагирова, Черим Нахушев, Амур Текуев и другие. При этом ведущим мероприятия стал народный артист России, диктор Владимир Березин.

Помимо номеров певцов, гости фестиваля смотрели короткие видеорассказы о Кабардино-Балкарии. Известно, что на празднике присутствовал глава республики Казбек Коков.

Известно, что второй день «Кавказ Мьюзик Феста» посвятят танцам. В Зеленом театре состоится хореографический концерт «Ритмы Кавказа». В нем будут участвовать государственные ансамбли Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи.

Ранее появилась информация о том, что в Калининграде в начале сентября пройдет выставка, приуроченная к столетию визита поэта Сергея Есенина в город. В экспозицию войдут авторские книги и коллективные сборники, зарубежные издания, рукописи, фотографии, а также мемориальные вещи, принадлежавшие лирику и его близким.

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Майя Пономаренко
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