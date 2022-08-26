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В российском городе нашли расчлененное тело женщины в пакетах у мусорного бака

В Новом Уренгое обнаружили расчлененное тело женщины, ее руку держала в зубах собака

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Новом Уренгое обнаружили расчлененное тело женщины у мусорного бака. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает Ura.ru.

По данным издания, граждане увидели собаку, которая несла в зубах человеческую руку. Затем в контейнерах для мусора и мусоровозе нашли пакеты с остальными частями тела погибшей.

Отмечается, что жертву опознали, а в убийстве подозревают ее сожителя.

Ранее стало известно, что в Саратове следователи проводят проверку после обнаружения тела 37-летнего погибшего мужчины. Известно, что на голову жертвы был надет пластиковый пакет.

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Екатерина Власова
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